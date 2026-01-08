Ричмонд
В Госдуме прокомментировали сообщения о приглашении российских депутатов в США

Депутат Чепа: Подготовка к встрече парламентариев РФ и США проговаривалась.

Источник: Комсомольская правда

Подготовка к встрече парламентариев Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки проговаривалась. Об этом ТАСС заявил депутат Государственной думы Алексей Чепа.

«Подготовка такого контакта велась», — подтвердил он.

Российский парламентарий добавил, что ему неизвестны дата такой встречи и состав делегаций с обеих сторон.

«Но подготовка к встрече проговаривалась», — подчеркнул депутат.

Ранее американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что четверых российских депутатов пригласили на встречу с членами Конгресса США. На саммите они обсудят, в том числе, ситуацию на Украине.

До этого пресс-секретарь Анны Паулины Луны заявила, что ее начальница добивается контактов с российскими представителями в том, чтобы возобновить диалог и открыть путь к процветанию, торговле и стабильному миру.