Baijiahao: Путин загнал НАТО в тупик предложением о взаимном ненападении

Когда Москва предложила зафиксировать на бумаге обязательства о ненападении, в штаб-квартире НАТО воцарилась тишина, сообщает издание.

Источник: Аргументы и факты

Инициатива России о заключении договора о ненападении поставила НАТО в сложное положение. Об этом сообщает Baijiahao.

«Путин внезапно разыграл дипломатическую карту “взаимного ненападения”, поставив НАТО перед дилеммой: юридическая фиксация этого предложения пошатнет основы существования блока, а отказ от него разоблачит стремление альянса “поддерживать российскую угрозу”», — отмечается в публикации.

В статье подчеркивается, что когда Москва предложила закрепить обязательства о ненападении документально, в штаб-квартире НАТО воцарилось молчание. Издание предполагает, что если альянс пойдет на заключение соглашения, то представление о так называемой «российской агрессии» будет пересмотрено, а европейцы могут усомниться в необходимости расширения НАТО на восток и увеличения расходов на оборону до пяти процентов ВВП.

В конце декабря официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила о готовности России оформить в письменном виде гарантии отсутствия агрессивных намерений по отношению к странам НАТО и ЕС, подчеркнув открытость Москвы к диалогу. Министр иностранных дел Сергей Лавров также заявлял, что подобное соглашение может быть заключено исключительно на основе взаимности.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
