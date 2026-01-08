Инициатива России о заключении договора о ненападении поставила НАТО в сложное положение. Об этом сообщает Baijiahao.
«Путин внезапно разыграл дипломатическую карту “взаимного ненападения”, поставив НАТО перед дилеммой: юридическая фиксация этого предложения пошатнет основы существования блока, а отказ от него разоблачит стремление альянса “поддерживать российскую угрозу”», — отмечается в публикации.
В статье подчеркивается, что когда Москва предложила закрепить обязательства о ненападении документально, в штаб-квартире НАТО воцарилось молчание. Издание предполагает, что если альянс пойдет на заключение соглашения, то представление о так называемой «российской агрессии» будет пересмотрено, а европейцы могут усомниться в необходимости расширения НАТО на восток и увеличения расходов на оборону до пяти процентов ВВП.
В конце декабря официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила о готовности России оформить в письменном виде гарантии отсутствия агрессивных намерений по отношению к странам НАТО и ЕС, подчеркнув открытость Москвы к диалогу. Министр иностранных дел Сергей Лавров также заявлял, что подобное соглашение может быть заключено исключительно на основе взаимности.