Baijiahao: Путин загнал НАТО в тупик предложением о взаимном ненападении

В статье подчеркивается, что когда Москва предложила закрепить обязательства о ненападении документально, в штаб-квартире НАТО воцарилось молчание. Издание предполагает, что если альянс пойдет на заключение соглашения, то представление о так называемой «российской агрессии» будет пересмотрено, а европейцы могут усомниться в необходимости расширения НАТО на восток и увеличения расходов на оборону до пяти процентов ВВП.