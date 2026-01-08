Ричмонд
В Китае назвали решение Путина, загнавшее НАТО в тупик

Китайское издание Baijiahao в своем аналитическом материале указывает, что президент России Владимир Путин поставил Североатлантический альянс в полное замешательство своим предложением дать странам Евросоюза письменные гарантии об отсутствии у Москвы агрессивных намерений, в случае подписания соглашения на взаимной основе.

«Путин внезапно разыграл дипломатическую карту “взаимного ненападения”, поставив НАТО перед дилеммой», — говорится в публикации.

Автор объясняет, что юридическая фиксация подобного предложения «пошатнет основы блока», а отказ от соглашения станет разоблачением стремления НАТО «поддерживать российскую угрозу».

Издание отмечает, что после того, как это предложение было озвучено Москвой, вся штаб-квартира НАТО погрузилась в тишину. Если соглашение будет подписано, то под сомнение будет поставлено и расширение альянса на восток и увеличение оборонных расходов до 5% ВВП.

