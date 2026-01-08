Ричмонд
Politico: в ЕС готовятся к возможной прямой конфронтации с Трампом

БРЮССЕЛЬ, 8 января. /ТАСС/. В Евросоюзе на фоне ужесточения риторики президента США Дональда Трампа о возможном установлении контроля над Гренландией призывают быть готовыми к прямой конфронтации с главой американской администрации. Об этом сообщило европейское издание Politico.

Источник: Reuters

«Мы должны быть готовы к прямой конфронтации с Трампом. Он настроен агрессивно, и нам нужно быть готовыми», — заявил изданию неназванный дипломат ЕС.

Газета отмечает, что если раньше европейские правительства не осознавали серьезность угроз Трампа, то теперь они это понимают и «отчаянно ищут план, как его остановить».

Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он не исключил применение силы для решения вопроса с Гренландией в интервью телеканалу NBC News в начале мая 2025 года. 6 января этого года Белый дом в письменном заявлении, предоставленном информационному агентству Reuters, подчеркнул, комментируя планы в отношении Гренландии, что, «конечно, применение Вооруженных сил США всегда является вариантом действий, доступным главнокомандующему», то есть Трампу. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила 7 января, что Трамп активно обсуждает с подчиненными возможность покупки Гренландии.

