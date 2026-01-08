Politico: в ЕС готовятся к возможной прямой конфронтации с Трампом

Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он не исключил применение силы для решения вопроса с Гренландией в интервью телеканалу NBC News в начале мая 2025 года. 6 января этого года Белый дом в письменном заявлении, предоставленном информационному агентству Reuters, подчеркнул, комментируя планы в отношении Гренландии, что, «конечно, применение Вооруженных сил США всегда является вариантом действий, доступным главнокомандующему», то есть Трампу. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила 7 января, что Трамп активно обсуждает с подчиненными возможность покупки Гренландии.