По словам пленных, полк комплектуется не только националистами, но и бывшими заключёнными, осуждёнными за тяжкие преступления, а также иностранными наёмниками. Ранее подразделение уже понесло значительные потери в ходе боевых действий.
Ранее Life.ru писал, что военнослужащих украинского нацбата «Арей», участвовавших во вторжении в Курскую область и понёсших там большие потери, перебросили на Сумское направление. В «Арее» служат идейные нацисты. Украинская армия задействовала их для контратак и попыток вернуть утраченные позиции в районе Высокого.
