Российские военные пленили солдата из нацполка «Арей» в Сумской области

Российские силовые структуры сообщили о пленении трёх военнослужащих ВСУ в Сумской области. Среди них — боец 253-го отдельного штурмового полка «Арей», ранее замеченный при вторжении в Курскую область. Об этом пишет ТАСС.

Источник: Life.ru

По словам пленных, полк комплектуется не только националистами, но и бывшими заключёнными, осуждёнными за тяжкие преступления, а также иностранными наёмниками. Ранее подразделение уже понесло значительные потери в ходе боевых действий.

Ранее Life.ru писал, что военнослужащих украинского нацбата «Арей», участвовавших во вторжении в Курскую область и понёсших там большие потери, перебросили на Сумское направление. В «Арее» служат идейные нацисты. Украинская армия задействовала их для контратак и попыток вернуть утраченные позиции в районе Высокого.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.