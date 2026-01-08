МИД КНР прокомментировал захват США танкера «Маринера»

«Произвольное задержание Соединенными Штатами судов других стран в международных водах является серьезным нарушением международного права», — отметила она на брифинге в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать задержание танкера «Маринер».
Дипломат подчеркнула, что Пекин выступает против действий, посягающих на суверенитет и безопасность других стран.
ВМС США высадились на борт танкера «Маринер» накануне в 15:00 мск в Северной Атлантике, связь с ним была утеряна. Он получил временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря.
Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что российский танкер находился в международных водах Северной Атлантики в соответствии с нормами морского права.