ЕС готовит план сдерживания США в случае вторжения в Гренландию

Как пишет издание, министры ЕС больше не игнорируют риторику президента США Дональда Трампа, который не раз заявлял о стратегической важности Гренландии для Вашингтона. После публикации в соцсетях карты острова в цветах американского флага с подписью «Скоро» в Европе начали готовиться к прямой конфронтации.
При этом официальный Вашингтон отрицает планы вторжения. Госсекретарь Марко Рубио заверил французского коллегу, что США не собираются вторгаться в Гренландию.
Власти Дании и Гренландии выразили недоумение. Премьер автономии Йенс-Фредерик Нильсен назвал провокационные изображения неуважением, но призвал не паниковать. Бывший премьер Муте Эгеде прямо заявил: «Остров не продаётся». Тем не менее Трамп отказался давать обещания не применять силу для установления контроля над датской территорией.
Напомним, ранее Трамп вновь начал говорить о приобретении Гренландии — автономной территории Дании. Белый дом подтвердил обсуждение различных вариантов, включая покупку и даже использование военных сил как «всегда доступной опции». Госсекретарь Марко Рубио сообщил Конгрессу, что предпочтительным планом является именно покупка, а не вторжение.
