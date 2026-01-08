ЕС готовит план сдерживания США в случае вторжения в Гренландию

Как пишет издание, министры ЕС больше не игнорируют риторику президента США Дональда Трампа, который не раз заявлял о стратегической важности Гренландии для Вашингтона. После публикации в соцсетях карты острова в цветах американского флага с подписью «Скоро» в Европе начали готовиться к прямой конфронтации.