В Госдуме готовят новые меры контроля за мигрантами

Главное изменение — срок обязательного медосвидетельствования для иностранцев, приехавших больше чем на три месяца, сократят с 90 до 30 дней. При этом контроль станет строже: медорганизации будут напрямую сообщать в МВД о результатах осмотров, а в Роспотребнадзор — об обнаруженных инфекциях. Это позволит оперативно депортировать носителей опасных заболеваний.
За уклонение от медосмотра введут административную ответственность со штрафом, а суд сможет принять решение о выдворении. Также ужесточат уголовное наказание за подделку медицинских документов.
Как пояснил спикер Госдумы, эти меры направлены на повышение общественной безопасности в стране.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев потребовал ввести биометрический контроль для мигрантов на границе России. Он призвал распространить столичную практику на все пункты пропуска в стране.
Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.