Трамп раскрыл планы США по контролю над Венесуэлой

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены снижать цены на нефть за счет использования ресурсов Венесуэлы.

Источник: Reuters

«Мы восстановим ее (Венесуэлу — ред.) очень выгодным образом. Мы будем использовать нефть, и мы будем забирать нефть. Мы снизим цены на нефть и будем давать деньги Венесуэле, в которых она остро нуждается», — заявил Трамп в интервью газете New York Times.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше