Трамп: контроль США над Венесуэлой может продлиться больше года

В ночь на 3 января США ударили по Каракасу, после чего захватили Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Через два дня на заседании в суде Нью-Йорка Николасу Мадуро и Силии Флорес предъявили обвинения в наркотерроризме, поставках кокаина в Штаты, незаконном владении оружием, а также в сговоре. Они вину не признали. Накануне госсекретарь США Марко Рубио раскрыл пункты плана по Венесуэле. Среди них — продажа венесуэльской нефти по рыночной цене (всего Вашингтон планирует получить от 30 до 50 млн баррелей топлива), доступ американских компаний на рынок страны, а также передача власти.