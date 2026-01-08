Ричмонд
Трамп: контроль США над Венесуэлой может продлиться больше года

Президент США Дональд Трамп заявил, что контроль страны над Венесуэлой может продлиться гораздо больше года. Требуется время для оценки продолжительности этого процесса, уточнил господин Трамп в интервью The New York Times (NYT).

Источник: Reuters

В беседе с NYT Дональд Трамп уточнил, что контроль США распространится на реализацию нефти из Венесуэлы, снижение цен на нее, а также финансирование республики «в течение многих лет». Американский президент также отметил сговорчивость временного правительства Венесуэлы (Делси Родригес заняла пост и.о. президента страны после захвата Николаса Мадуро.— «Ъ»), которое дает США все, что страна «считает необходимым».

Дональд Трамп подтвердил, что США находятся на связи с Делси Родригес. На вопрос о том, почему Штаты поддержали именно госпожу Родригес, а не лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо, президент США не ответил. Он также не дал никакой информации по поводу сроков выборов в Венесуэле.

В ночь на 3 января США ударили по Каракасу, после чего захватили Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Через два дня на заседании в суде Нью-Йорка Николасу Мадуро и Силии Флорес предъявили обвинения в наркотерроризме, поставках кокаина в Штаты, незаконном владении оружием, а также в сговоре. Они вину не признали. Накануне госсекретарь США Марко Рубио раскрыл пункты плана по Венесуэле. Среди них — продажа венесуэльской нефти по рыночной цене (всего Вашингтон планирует получить от 30 до 50 млн баррелей топлива), доступ американских компаний на рынок страны, а также передача власти.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше