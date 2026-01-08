Зеленский провел встречу с Санду

Предыдущая встреча Зеленского и Санду состоялась 16 декабря в нидерландской Гааге. Как рассказал украинский лидер, они с коллегой из Молдавии обсудили возможные направления партнерства и согласовали дальнейшие контакты. Зеленский поделился с Санду информацией о работе по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом, а также предоставлению последнему гарантий безопасности. Кроме того, главы государств обсудили возможное вступление своих стран в ЕС.