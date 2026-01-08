Молдова присоединилась к проекту по защите Черного моря

Проект BSB00927 — ISTROS («Усиление защиты биоразнообразия через границы») реализуется в рамках Программы Евросоюза Interreg NEXT «Бассейн Черного моря». Его бюджет 1,3 миллиона евро и он будет направлен на защиту биоразнообразия моря. Из них 90% предоставляются из безвозвратных средств ЕС, а 10% — софинансирование партнеров.