Молдова присоединилась к проекту по защите Черного моря

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Молдова присоединилась к региональному проекту вместе с Румынией и Украиной по защите Черного моря и борьбе с браконьерством.
Проект BSB00927 — ISTROS («Усиление защиты биоразнообразия через границы») реализуется в рамках Программы Евросоюза Interreg NEXT «Бассейн Черного моря». Его бюджет 1,3 миллиона евро и он будет направлен на защиту биоразнообразия моря. Из них 90% предоставляются из безвозвратных средств ЕС, а 10% — софинансирование партнеров.
Официальный старт проекта состоится 12 января 2026 года в Брэиле, Румыния. Он продлится до марта 2028 года.
Проект объединяет четыре партнера из региона Черного моря: Инспекторат полиции и Институт префекта уезда Брэила (Румыния); Измаильское подразделение Национальной гвардии Украины; Национальный инспекторат общественной безопасности Генерального инспектората полиции Республики Молдова.
Цель проекта — укрепление возможностей правоохранительных органов для предотвращения браконьерства и незаконного рыболовства в бассейне Черного моря, сохранение уникальных экосистем региона и повышение трансграничного сотрудничества. В рамках проекта страны-партнеры разрабатывают «Руководство лучших практик», проводят совместные учения, информационные кампании и закупку специализированного оборудования для работы на местности.