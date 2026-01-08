Пекин осудил захват США танкера в Атлантике

Изначально танкер носил название Bella 1 и ходил под панамским флагом. Он пытался подойти к берегам Венесуэлы, несмотря на блокаду, объявленную Трампом в декабре. После того как судно стало уходить от Южной Америки, его стал преследовать корабль Береговой охраны США. Экипаж после этого нарисовал на борту российский флаг и сменил название на Marinera.