Президент Колумбии опубликовал «говорящее» послание Трампу

Власти в Каракасе заявили, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. Как отмечал глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных. Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что США не соблюдали нормы международного права во время операции.