МО Турции: Анкара будет строго соблюдать Конвенцию Монтрё о проливах

«Турция возглавляет военное планирование по обеспечению безопасности и стабильности в Черном море и безопасности судоходства на период после достижения договоренностей о прекращении огня [на Украине]. Согласно принципу региональной ответственности, Турция беспристрастно и бескомпромиссно применяет Конвенцию Монтрё о проливах, которая обеспечивает баланс в Черном море и имеет большое значение для безопасности региона, и продолжит ее применять», — сказали в ведомстве.