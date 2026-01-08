СМИ: Турция приняла военные меры на случай любого развития ситуации в Сирии

Сирийская армия намерена начать ограниченную военную операцию против отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF/СДС), сообщил ранее сирийский правительственный источник телеканалу Al-Jazeera. Ранее в среду сирийское агентство SANA передавало, что вооруженные столкновения возобновились в курдских кварталах Алеппо после достигнутого во вторник вечером временного перемирия.
По данным Hürriyet, Анкара внимательно следит за событиями в Сирии, поскольку стабильность в этой стране напрямую связана с безопасностью Турции.
«Соответствующие военные меры уже приняты на случай всех возможных вариантов развития обстановки», — пишет близкая к правительственным кругам колумнистка издания Ханде Фырат.
После смены власти в Сирии в декабре 2024 года районы Шейх-Максуд и Ашрафия в Алеппо, населенные курдами, остались под контролем курдских формирований «Сирийских демократических сил» (СДС). В апреле 2025 года в рамках соглашения между СДС и сирийским правительством начался вывод курдских вооруженных формирований из этих районов, сопровождаемый усилением контроля сирийских сил безопасности и ограничением доступа в некоторые части города. Однако, несмотря на официальное завершение вывода, в районе Шейх-Максуд сохраняется высокая активность местных сил безопасности, включая патрулирование и установку блокпостов. Ситуация сохраняется напряженной из-за периодических столкновений между курдами и правительственными силами и ограничений на передвижение со стороны официальных силовых структур.