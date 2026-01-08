The Times: Франция и Британия отправят до 15 тыс. миротворцев на Украину

6 января президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с коллегами из Великобритании и Украины Киром Стармером и Владимиром Зеленским подписали декларацию о развертывании войск двух стран на Украине после завершения боевых действий. Теперь документ должен пройти через голосование в национальных парламентах. Позднее в тот же день Кир Стармер говорил о возможности строительства французских и британских военных баз по всей Украине.