Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Times: Франция и Британия отправят до 15 тыс. миротворцев на Украину

Франция и Великобритания планируют направить на Украину до 15 тыс. военнослужащих, пишет газета The Times со ссылкой на источники. Основными задачами французских и британских военных станут обслуживание техники, обучение ВСУ и строительство оборонной инфраструктуры.

Источник: AP 2024

По информации издания, Британия предоставит Украине менее половины от ожидаемого числа миротворцев (около 7,5 тыс.). Указанная цифра в 15 тыс. военнослужащих, убеждены собеседники The Times, выглядит оптимистичной для обеих стран.

6 января президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с коллегами из Великобритании и Украины Киром Стармером и Владимиром Зеленским подписали декларацию о развертывании войск двух стран на Украине после завершения боевых действий. Теперь документ должен пройти через голосование в национальных парламентах. Позднее в тот же день Кир Стармер говорил о возможности строительства французских и британских военных баз по всей Украине.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше