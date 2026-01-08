План Запада по милитаризации Украины нацелен на эскалацию, заявили в МИД

«Документ получился крайне далеким от мирного урегулирования. Он нацелен не на достижение прочного мира и безопасности, а на продолжение милитаризации, эскалацию и разрастание конфликта. Его стержневой элемент — размещение на украинской территории неких “многонациональных сил”, которые участники “коалиции” должны будут сформировать для содействия “восстановлению” ВСУ и обеспечения “сдерживания” России после прекращения боевых действий», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД.