План Запада по милитаризации Украины нацелен на эскалацию, заявили в МИД

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. План Запада по дальнейшей милитаризации Украины далек от мирного урегулирования, он нацелен на эскалацию и разрастание конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Документ получился крайне далеким от мирного урегулирования. Он нацелен не на достижение прочного мира и безопасности, а на продолжение милитаризации, эскалацию и разрастание конфликта. Его стержневой элемент — размещение на украинской территории неких “многонациональных сил”, которые участники “коалиции” должны будут сформировать для содействия “восстановлению” ВСУ и обеспечения “сдерживания” России после прекращения боевых действий», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД.

Захарова подчеркнула, что планы Запада становятся все более опасными и разрушительными для будущего европейского континента и его жителей, которых к тому же заставляют оплачивать такие устремления из собственных средств.

Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
