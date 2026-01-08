Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД России: размещенные на Украине военные объекты будут законными целями

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Военные подразделения и объекты западных стран, размещенные на Украине, будут рассматриваться как законные боевые цели ВС РФ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя план ряда западных стран по дальнейшей милитаризации Украины.

Источник: MAXIM SHEMETOV/EPA/TASS

«Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей Вооруженных сил Российской Федерации. Данные предупреждения не раз озвучивались на самом высоком уровне и сохраняют актуальность», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше