МИД России: размещенные на Украине военные объекты будут законными целями

«Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей Вооруженных сил Российской Федерации. Данные предупреждения не раз озвучивались на самом высоком уровне и сохраняют актуальность», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.