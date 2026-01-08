Mail.ru
Почта
Мой Мир
Одноклассники
ВКонтакте
Игры
Знакомства
Новости
Календарь
Облако
Заметки
Все проекты
Все проекты
выход
Регистрация
Вход
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Ещё
Ричмонд
+2°
78.23
Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Военные США захватили Мадуро
СВО
Итоги-2025
Мнения
Военные США захватили Мадуро
СВО
Итоги-2025
Мнения
Ещё
13:45 (мск)
© РИА Новости
Политика
В МИД рассказали, на чем может быть основано решение конфликта на Украине
МИД: решение конфликта на Украине возможно на основе устранения первопричин.
Источник:
© РИА Новости
<div class="smartmedia-lenta" id="smartmedia-lenta"></div><script>const widgetUrl = "https://smartmedia.mail.ru/dist/mailRuMedia.js";var useDarkTheme = function () {return typeof window.matchMedia === 'function' && window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches;};const currentPageUTM = (window.UTMApi || {}).currentPageUTM;const widgetConfig = {container: document.getElementById('smartmedia-lenta'),config: {adsParams: {siteid: '29'},isMobile: false,project: 'news',expId: currentPageUTM}};const loadScript=({container:r=document.head,scriptUrl:o,onScriptLoad:e,onScriptError:n})=>{return new Promise(((t,c)=>{const i=document.createElement("script");i.src=o,i.async=!0,i.onload=()=>{e(),t(i)},i.onerror=()=>{r.removeChild(i),n(),c('Failed to load script: ' + o)},r.appendChild(i)}))};loadScript({ scriptUrl: widgetUrl, onScriptLoad: ()=>{window.__smartmedia.mailRuMedia.init(widgetConfig)}})</script>