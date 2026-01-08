Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой годами

В беседе с NYT ~Трамп уточнил, что лично следил за подготовкой сил для операции в Венесуэле~, вплоть до создания полноразмерной копии дома президента республики Николаса Мадуро на военном объекте в Кентукки. Глава Белого дома признался, что опасался провала военной операции в Венесуэле, подобного «катастрофе» экс-президента США Джимми Картера в Иране в 1980 году, которая «разрушила его администрацию». Он также добавил, что хотел бы в будущем посетить Венесуэлу, когда «это станет безопасно».