Эрдоган хочет продолжить «телефонную дипломатию» по Украине

«У господина президента (Тайипа Эрдогана — ред.) есть традиционная “телефонная дипломатия” в урегулировании кризисов, неоднократно подтверждавшая свою эффективность. Господин президент рассчитывает продолжить ее и в контексте урегулирования конфликта на Украине», — сказал собеседник агентства.
На вопрос, продолжится ли «телефонная дипломатия» с западными лидерами в контексте Украины, источник ответил утвердительно.
«Безусловно», — добавил он.
Россия и Украина провели ранее три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.