Депутаты Госдумы призвали к жесткому ответу на захват танкера Marinera

В Государственной думе резко отреагировали на захват американскими военными нефтяного танкера Marinera («Маринера»), который шел под флагом России. Депутаты назвали инцидент «пиратством» и призвали к зеркальным мерам, вплоть до применения оружия и полной блокады Черного моря. RTVI приводит заявления парламентариев.
Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев в комментарии RTVI заявил, что России пора перестать бояться и ответить на действия США «предельно понятными» мерами. По его мнению, захват судна свидетельствует о том, что стратегическое планирование в РФ «улетело», а Дональд Трамп «от эйфории сошел с ума».
«Сегодня нужен хороший чувствительный удар, и этого бояться не надо. Такой, чтобы все встали на уши. А дальше будем разговаривать», — подчеркнул Гурулев.
В качестве ответных мер Гурулев предложил объявить санкции против судов, доставляющих оружие на Украину, и полностью перекрыть судоходство в Черном море и на Балтике. Депутат считает необходимым «останавливать, досматривать и даже топить» корабли, идущие в порты Одессы и Николаева, а также нанести удары по европейским заводам Rheinmetall, производящим боеприпасы для ВСУ. Кроме того, депутат допустил возможность зеркальных атак на газовозы, следующие из США в Европу.
Член комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев назвал инцидент «покушением на российскую территорию», так как судно шло под флагом РФ. Он уверен, что остановить США, находящихся в «эйфории безнаказанности», можно только силой.
«Атаковать торпедами, потопить пару американских катеров береговой охраны… Отвечать на это, вне всяких сомнений, нужно жестко и оперативно — наша военная доктрина в ответ на такое предполагает даже использование ядерного оружия», — заявил депутат.
Журавлев отметил, что США своими агрессивными действиями пытаются заменить международное право и представляют главную угрозу безопасности на планете.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил ТАСС, что захват российского нефтяного танкера «Маринера» является нарушением морского права, конвенций ООН: «Это пиратство XXI века со стороны англосаксов. США все больше действуют по “праву силы”, игнорируя “силу права”».
Танкер Marinera (ранее Bella 1) был задержан 7 января в Атлантике американскими военными при поддержке Великобритании по обвинению в нарушении санкций. Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что экипажу грозят уголовные обвинения, а судно будет конфисковано. МИД России потребовал вернуть на родину членов команды, среди которых, по данным СМИ, двое россиян, 20 украинцев и шестеро граждан Грузии.