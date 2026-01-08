Депутаты Госдумы призвали к жесткому ответу на захват танкера Marinera

В качестве ответных мер Гурулев предложил объявить санкции против судов, доставляющих оружие на Украину, и полностью перекрыть судоходство в Черном море и на Балтике. Депутат считает необходимым «останавливать, досматривать и даже топить» корабли, идущие в порты Одессы и Николаева, а также нанести удары по европейским заводам Rheinmetall, производящим боеприпасы для ВСУ. Кроме того, депутат допустил возможность зеркальных атак на газовозы, следующие из США в Европу.