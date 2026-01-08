Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутаты Госдумы призвали к жесткому ответу на захват танкера Marinera

Инцидент с задержанием судна под российским флагом в Госдуме расценили как акт государственного пиратства и посягательство на суверенитет страны. Депутаты уверены, что безнаказанность США требует немедленной и максимально жесткой реакции.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Государственной думе резко отреагировали на захват американскими военными нефтяного танкера Marinera («Маринера»), который шел под флагом России. Депутаты назвали инцидент «пиратством» и призвали к зеркальным мерам, вплоть до применения оружия и полной блокады Черного моря. RTVI приводит заявления парламентариев.

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев в комментарии RTVI заявил, что России пора перестать бояться и ответить на действия США «предельно понятными» мерами. По его мнению, захват судна свидетельствует о том, что стратегическое планирование в РФ «улетело», а Дональд Трамп «от эйфории сошел с ума».

«Сегодня нужен хороший чувствительный удар, и этого бояться не надо. Такой, чтобы все встали на уши. А дальше будем разговаривать», — подчеркнул Гурулев.

В качестве ответных мер Гурулев предложил объявить санкции против судов, доставляющих оружие на Украину, и полностью перекрыть судоходство в Черном море и на Балтике. Депутат считает необходимым «останавливать, досматривать и даже топить» корабли, идущие в порты Одессы и Николаева, а также нанести удары по европейским заводам Rheinmetall, производящим боеприпасы для ВСУ. Кроме того, депутат допустил возможность зеркальных атак на газовозы, следующие из США в Европу.

Член комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев назвал инцидент «покушением на российскую территорию», так как судно шло под флагом РФ. Он уверен, что остановить США, находящихся в «эйфории безнаказанности», можно только силой.

«Атаковать торпедами, потопить пару американских катеров береговой охраны… Отвечать на это, вне всяких сомнений, нужно жестко и оперативно — наша военная доктрина в ответ на такое предполагает даже использование ядерного оружия», — заявил депутат.

Журавлев отметил, что США своими агрессивными действиями пытаются заменить международное право и представляют главную угрозу безопасности на планете.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил ТАСС, что захват российского нефтяного танкера «Маринера» является нарушением морского права, конвенций ООН: «Это пиратство XXI века со стороны англосаксов. США все больше действуют по “праву силы”, игнорируя “силу права”».

Танкер Marinera (ранее Bella 1) был задержан 7 января в Атлантике американскими военными при поддержке Великобритании по обвинению в нарушении санкций. Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что экипажу грозят уголовные обвинения, а судно будет конфисковано. МИД России потребовал вернуть на родину членов команды, среди которых, по данным СМИ, двое россиян, 20 украинцев и шестеро граждан Грузии.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше