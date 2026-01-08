«Повторяем требование к американской стороне обеспечить гуманное и достойное обращение с находящимися на борту танкера в составе экипажа российскими гражданами, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину», — говорится в сообщении на сайте дипведомства.
МИД России призвал США не мешать возвращению россиян с «Маринеры» на родину
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. РФ требует от США обеспечить достойное обращение с россиянами, находящимися на борту «Маринеры», не препятствовать их возвращению на родину, заявили в МИД РФ.