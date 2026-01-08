Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД России призвал США не мешать возвращению россиян с «Маринеры» на родину

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. РФ требует от США обеспечить достойное обращение с россиянами, находящимися на борту «Маринеры», не препятствовать их возвращению на родину, заявили в МИД РФ.

Источник: © РИА Новости

«Повторяем требование к американской стороне обеспечить гуманное и достойное обращение с находящимися на борту танкера в составе экипажа российскими гражданами, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину», — говорится в сообщении на сайте дипведомства.