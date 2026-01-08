МИД России: США неоднократно получали данные о принадлежности «Маринеры»

«Американские власти неоднократно, в том числе на официальном уровне по линии МИД России, получали достоверную информацию о российской принадлежности судна и его гражданском мирном статусе. Сомнений на этот счет у них быть не могло, как нет и не было оснований рассуждать о якобы плавании танкера “без флага” или “под ложным флагом”, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.
В среду Европейское командование ВС США сообщило, что власти Соединенных Штатов задержали в Северной Атлантике нефтяной танкер «Маринера». Американские власти заявляют о нарушении судном санкционного режима в отношении венесуэльской нефти.
Танкер Bella 1 начал коммерческий рейс под флагом Гайаны, но недалеко от Венесуэлы развернулся и ушел в Атлантический океан, не подчинившись требованиям корабля береговой охраны США следовать в американский порт. Затем 24 декабря 2025 года судно сменило название на «Маринера» и получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации. Минтранс России указывал, что оно было выдано на основании российского законодательства и норм международного права.
Минтранс РФ подчеркнул, что высадка военных США на судно «Маринера» произошла в открытом море за пределами территориальных вод каких-либо государств, что противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
МИД РФ заявил, что с учетом информации о наличии россиян в экипаже «Маринеры» требует от Соединенных Штатов достойно обращаться с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.