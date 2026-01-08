МИД России: США неоднократно получали данные о принадлежности «Маринеры»

«Американские власти неоднократно, в том числе на официальном уровне по линии МИД России, получали достоверную информацию о российской принадлежности судна и его гражданском мирном статусе. Сомнений на этот счет у них быть не могло, как нет и не было оснований рассуждать о якобы плавании танкера “без флага” или “под ложным флагом”, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.