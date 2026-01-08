В Москве вызывает тревогу готовность США вызывать кризисы, сообщил МИД

«Наряду с пренебрежительным отношением администрации США к общепринятым “правилам игры” в сфере международного морского судоходства, сожаление и тревогу вызывает готовность Вашингтона к генерированию острых международных кризисных ситуаций, в том числе применительно к и без того предельно отягощенным разногласиями минувших лет российско-американским отношениям», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Результатом инцидента с «Маринерой», как уточнили в дипведомстве, может стать дальнейшее нарастание военно-политической напряженности в Евро-Атлантике.
«Вдохновившись преподнесенным Вашингтоном опасным и безответственным примером, некоторые другие страны и структуры также могут посчитать себя вправе действовать похожими методами. Хищными замыслами преисполнены, прежде всего, власти издавна промышлявшей морским разбоем Великобритании. В Лондоне уже верноподданнически отрапортовали о своем соучастии в силовой акции США в водах Северной Атлантики», — подчеркнули в МИД РФ.