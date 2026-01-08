Ричмонд
МИД России назвал захват танкера «Маринера» нарушением международного права

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. МИД России назвал захват танкера «Маринера» американскими военными серьезным нарушением международного морского права.

Источник: РИА "Новости"

«Высадка американских военных на мирное судно в открытом море и его фактический захват, а также пленение экипажа невозможно истолковать иначе как грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства. Налицо существенное ущемление законных прав и интересов судовладельца», — говорится в заявлении.

ВМС США высадились на борт танкера «Маринера» накануне в 15:00 мск в Северной Атлантике, связь с ним была утеряна. Он получил временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря.

Европейское командование ВС США утверждает, что танкер задержали из-за нарушения американских санкций. Глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя произошедшее, заявил, что блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру.

В Минтрансе России указали, что американские военные нарушили Конвенцию ООН по морскому праву, захватив «Маринеру» в открытом море. В МИД призвали Вашингтон не мешать возвращению россиян из состава экипажа на Родину, а также обеспечить гуманное и достойное обращение с ними.

Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что российский танкер находился в международных водах Северной Атлантики в соответствии с нормами морского права.

