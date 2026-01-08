МИД России назвал захват танкера «Маринера» нарушением международного права

«Высадка американских военных на мирное судно в открытом море и его фактический захват, а также пленение экипажа невозможно истолковать иначе как грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства. Налицо существенное ущемление законных прав и интересов судовладельца», — говорится в заявлении.
ВМС США высадились на борт танкера «Маринера» накануне в 15:00 мск в Северной Атлантике, связь с ним была утеряна. Он получил временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря.
Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что российский танкер находился в международных водах Северной Атлантики в соответствии с нормами морского права.