Telegraph: фон дер Ляйен пригрозила Зеленскому на встрече в Париже

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пригрозила Владимиру Зеленскому на встрече «коалиции желающих» в Париже, пишет The Telegraph.

Источник: AP 2024

«Фон дер Ляйен состроила ему укоризненную гримасу и шутливо погрозила пальцем», — говорится в публикации.

По мнению автора материала, сцена выглядела так, будто Зеленский тайно вписал в итоговое коммюнике фразу о нападении на Москву в надежде, что это останется незамеченным.

Кроме того, в статье отмечается, что союзники Киева выглядят как «коалиция заламывающих руки», так как они не предпринимают никаких реальный действий, лишь рассуждая о том, «что нужно что-то делать».

Во вторник в Париже прошла встреча «коалиции желающих» на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней также приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, союзники Киева договорились о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. Позднее Politico сообщило, что США отказались подписывать совместное коммюнике.

