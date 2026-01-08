Telegraph: фон дер Ляйен пригрозила Зеленскому на встрече в Париже

«Фон дер Ляйен состроила ему укоризненную гримасу и шутливо погрозила пальцем», — говорится в публикации.
По мнению автора материала, сцена выглядела так, будто Зеленский тайно вписал в итоговое коммюнике фразу о нападении на Москву в надежде, что это останется незамеченным.
Кроме того, в статье отмечается, что союзники Киева выглядят как «коалиция заламывающих руки», так как они не предпринимают никаких реальный действий, лишь рассуждая о том, «что нужно что-то делать».
Во вторник в Париже прошла встреча «коалиции желающих» на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней также приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, союзники Киева договорились о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. Позднее Politico сообщило, что США отказались подписывать совместное коммюнике.