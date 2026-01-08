Лукашенко заслушал доклад главы МВД по ситуации в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 8 января, дослушал доклад министра внутренних дел Ивана Кубракова по ситуации в Беларуси. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Глава МВД доложил президенту об оперативной обстановке, сложившейся в прошедшие праздничные дни. Также было доложено про работу, связанную с обеспечением охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий, а также о специфике преступлений и правонарушений в данный период.
«Как было отмечено, оперативная обстановка в стране спокойная и находится под контролем», — привели подробности в телеграм-канале.
Как пишет БелТА, Кубраков уточнил, что в период новогодних праздников не обошлось без совершения преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких:
— С начала января совершено пять убийств. Да, это меньше, чем в прошлом году, но, к сожалению, это пять человеческих жизней.
По его словам, белорусам было причинено 14 тяжких телесных повреждений. Также, добавил глава МВД, было совершено семь хулиганств, которые были связаны с повреждением имущества.
Кроме того, министр внутренних дел доложил главе Беларуси про начавшуюся проверку готовности внутренних войск и некоторых подразделений органов внутренних дел. Указанные мероприятия носят плановый характер, они реализуются на основе поручений, которые ранее давались президентом. В том числе, также проверяется слаженность действий личного состава и работоспособность техники.
Также при учете сложных погодных условий в стране (подробнее мы писали здесь), МВД оказывает помощь в регионах и Минске в расчистке территорий от снега. Были приняты необходимые меры по линии ГАИ.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что в праздничные дни ему было не до отдыха.
