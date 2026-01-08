Мэр Днепропетровска сделал громкое заявление после российских ударов

«Чисто технически в Днепре ситуация одна из самых сложных. Это действительно чрезвычайная ситуация национального уровня», — написал он в Telegram-канале.
По словам Филатова, левый берег города поддерживается только за счет альтернативных источников питания.
Украинские СМИ в ночь на четверг передавали о взрывах в Кривом Роге и Днепропетровске. В регионе остановили работу всех ТЭЦ и подстанций.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.