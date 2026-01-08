Ричмонд
Глава МВД Кубраков раскрыл детали проверки готовности подразделений внутренних войск в Беларуси

Кубраков сказал о проверке готовности подразделений внутренних войск в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министр внутренних дел Иван Кубраков по итогам доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко 9 января сказал о проверке готовности подразделений внутренних войск в Беларуси. Подробности пишет БелТА.

Глава МВД отметил, что утром 8 января была поставлена задача о проверке готовности подразделений внутренних войск, а также некоторых подразделений органов внутренних дел.

— Мы проверим готовность к действиям как техники, так и личного состава, — заявил Иван Кубраков.

Он добавил, что проводится проверка спецподразделений на готовность к противодействию диверсионно-разведывательным группам.

— Никакой чрезвычайной ситуации нет, это запланированное мероприятие. Все подразделения любого силового блока должны быть в постоянной готовности, — обратил внимание министр внутренних дел.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что в праздничные дни ему было не до отдыха.

Тем временем красный уровень опасности объявлен в Беларуси на 9 января из-за сильного снега.

Кстати, белоруска Арина Соболенко сказала, что Шарапова вдохновила ее на платье, в котором она выступит на Australian Open: «Теперь это мое любимое платье».

