Вэнс в шутку извинился за антинаркотическую политику США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 8 января в шутку извинился перед американскими наркоманами, которые любят кокаин, отметив, что президент США Дональд Трамп не любит наркотики и продолжит с ними бороться.

Источник: Reuters

Такое заявление сделал вице-президент США в интервью Fox News, комментируя антинаркотическую политику Вашингтона. По словам Вэнса, администрация Штатов неоднократно сталкивалась с критикой в свой адрес из-за жесткой позиции в отношении фентанила и кокаина, который «нравится некоторым американцам», несмотря на его опасность.

«Так что, прошу прощения у всех людей, которые любят кокаин. Президент США не любит кокаин. Мы призываем вас лечь в реабилитационный центр, и мы продолжим отстаивать интересы Америки», — сказал он.

Новость дополняется.

