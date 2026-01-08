Вэнс в шутку извинился за антинаркотическую политику США

Такое заявление сделал вице-президент США в интервью Fox News, комментируя антинаркотическую политику Вашингтона. По словам Вэнса, администрация Штатов неоднократно сталкивалась с критикой в свой адрес из-за жесткой позиции в отношении фентанила и кокаина, который «нравится некоторым американцам», несмотря на его опасность.
«Так что, прошу прощения у всех людей, которые любят кокаин. Президент США не любит кокаин. Мы призываем вас лечь в реабилитационный центр, и мы продолжим отстаивать интересы Америки», — сказал он.
Новость дополняется.
