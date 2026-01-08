Ричмонд
Сикорский: Трамп вряд ли без согласия Конгресса сможет действовать по Гренландии

ПАРИЖ, 8 января. /ТАСС/. Глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил сомнение в том, что президент США Донадьд Трамп сможет самостоятельно предпринять действия в отношении Гренландии без согласия Конгресса.

Источник: Reuters

«Говоря о территории США, у Конгресса довольно широкие полномочия, во всяком случае, должны быть. Я хотел бы знать позицию Конгресса [по Гренландии]», — заявил Сикорский на пресс-конференции в Париже, ее трансляцию вел телеканал TVP Info. «Это очень важный вопрос трансатлантических отношений, который будет решать не только исполнительная власть», — подчеркнул дипломат.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров — часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

