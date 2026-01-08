Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Текслер пошел вверх: губернатор Челябинской области усилил влияние в федеральном рейтинге

Губернатор Текслер поднялся на 12-е место рейтинга АПЭК по итогам декаря.

Источник: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер укрепил позиции в рейтинге влияния глав субъектов России по итогам декабря. Свежие данные опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК), подводя итоги последнего месяца года.

Декабрь оказался удачным далеко не для всех руководителей регионов Уральского федерального округа. Позитивная динамика зафиксирована в основном у тех, кто уже находится в группе с «очень сильным влиянием». В остальных группах рейтинг, напротив, демонстрирует снижение.

Алексей Текслер по итогам месяца поднялся сразу на две строчки и занял 12-е место. Стабильные позиции сохранили губернатор Тюменской области Александр Моор и глава ХМАО Руслан Кухарук — они удерживают 7-е и 8-е места. Рост также показал губернатор Свердловской области Денис Паслер, заняв 19-ю строчку. В то же время в группе со средним влиянием влияние глав ЯНАО и Курганской области за месяц заметно ослабло.