Текслер пошел вверх: губернатор Челябинской области усилил влияние в федеральном рейтинге

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер укрепил позиции в рейтинге влияния глав субъектов России по итогам декабря. Свежие данные опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК), подводя итоги последнего месяца года.
Декабрь оказался удачным далеко не для всех руководителей регионов Уральского федерального округа. Позитивная динамика зафиксирована в основном у тех, кто уже находится в группе с «очень сильным влиянием». В остальных группах рейтинг, напротив, демонстрирует снижение.
Алексей Текслер по итогам месяца поднялся сразу на две строчки и занял 12-е место. Стабильные позиции сохранили губернатор Тюменской области Александр Моор и глава ХМАО Руслан Кухарук — они удерживают 7-е и 8-е места. Рост также показал губернатор Свердловской области Денис Паслер, заняв 19-ю строчку. В то же время в группе со средним влиянием влияние глав ЯНАО и Курганской области за месяц заметно ослабло.