Текслер пошел вверх: губернатор Челябинской области усилил влияние в федеральном рейтинге

Алексей Текслер по итогам месяца поднялся сразу на две строчки и занял 12-е место. Стабильные позиции сохранили губернатор Тюменской области Александр Моор и глава ХМАО Руслан Кухарук — они удерживают 7-е и 8-е места. Рост также показал губернатор Свердловской области Денис Паслер, заняв 19-ю строчку. В то же время в группе со средним влиянием влияние глав ЯНАО и Курганской области за месяц заметно ослабло.