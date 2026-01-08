Ричмонд
Размещение западных сил на Украине потребует согласия России, заявил Мерц

БЕРЛИН, 8 янв — РИА Новости. Развертывание многонациональных сил на Украине невозможно без одобрения России, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Источник: Reuters

«Порядок действий должен быть следующим: сначала перемирие, затем гарантии безопасности для Украины, затем долгосрочное мирное соглашение с Россией. И все это невозможно без согласия Москвы, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки», — сказал он.

Во вторник премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что «коалиция желающих» приняла декларацию о размещении войск при достижении мира. Он утверждает, что в случае прекращения огня британцы и французы создадут военные базы по всей стране и построят склады техники для ВСУ.

План Запада по дальнейшей милитаризации Украины далек от мирного урегулирования, он нацелен на эскалацию и разрастание конфликта, заявила ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В МИД России не раз подчеркивали, что любой сценарий размещения войск членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления, звучавшие из Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.

Обсуждение мирного плана США

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле американскую делегацию. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.

Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО.

В конце декабря президент США Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским во Флориде. Глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем он провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.

Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, во время беседы Трамп допустил изменение подхода в работе с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Москва после действий Киева пересмотрит переговорную позицию.

