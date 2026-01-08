LBC: датским военным приказали стрелять без предупреждения в случае вторжения

Министерство обороны Дании пригрозило, что датские солдаты в случае вторжения США в Гренландию «сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы». Тем временем Евросоюз работает над планом сдерживания США из-за стремления Вашингтона взять датский остров под контроль. По информации Politico, рассматривается несколько вариантов действий Европы, которые включают компромисс, а также силовой и экономический ответы. Перспектива конфликта может привести к сильной деградации НАТО, «если не к его концу», предупредила The Washington Post.