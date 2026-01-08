UK Defence Journal узнал о поставке Лондоном 13 систем ПВО Украине

Как пишет издание, из 15 комплексов Gravehawk, предусмотренных контрактом, на Украине уже находятся два прототипа Gravehawk. Еще одна партия комплексов будет поставлена в ближайшее время.
В середине декабря 2025-го года глава военного ведомства Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон выделит £600 млн на усиление противовоздушной обороны (ПВО) Украины. В рамках нового пакета на Украину отправят более 20 дистанционно управляемых противодронных турелей, пять зенитных комплексов Raven и первые системы ПВО Gravehawk.
Кремль неоднократно заявлял, что Россия осуждает любую военную помощь Украине.