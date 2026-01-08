Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

UK Defence Journal узнал о поставке Лондоном 13 систем ПВО Украине

Великобритания отправила на Украину 13 систем противовоздушной обороны Raven и два прототипа зенитных комплексов Gravehawk, сообщает издание UK Defence Journal со ссылкой на ответ Министерства обороны на запрос парламентария Бена Обисе-Джекти.

Все новости РБК
Источник: РБК

Как пишет издание, из 15 комплексов Gravehawk, предусмотренных контрактом, на Украине уже находятся два прототипа Gravehawk. Еще одна партия комплексов будет поставлена в ближайшее время.

В середине декабря 2025-го года глава военного ведомства Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон выделит £600 млн на усиление противовоздушной обороны (ПВО) Украины. В рамках нового пакета на Украину отправят более 20 дистанционно управляемых противодронных турелей, пять зенитных комплексов Raven и первые системы ПВО Gravehawk.

Кремль неоднократно заявлял, что Россия осуждает любую военную помощь Украине.