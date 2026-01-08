Сийярто: Венгрия проголосует против соглашения между ЕС и MERCOSUR

«Завтра Венгрия проголосует против соглашения о свободной торговле между ЕС и MERCOSUR. Еврокомиссия настаивает на принятии и реализации соглашения, которое открыло бы Европу для неограниченного ввоза сельскохозяйственной продукции из Южной Америки за счет средств венгерских фермеров. Мы выступаем против этого решения, поскольку Брюссель в очередной раз проигнорировал интересы наших фермеров», — написал глава МИД в Х.