Politico: в ЕС допустили сделку с Трампом по Гренландии в обмен на гарантии для Украины

Европейский союз рассматривает возможность пойти на уступки Соединенным Штатам в вопросе статуса Гренландии. В Брюсселе обсуждают сценарий, при котором расширение влияния Вашингтона на острове станет «разменной монетой» за предоставление гарантий безопасности Украине. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на публикацию издания Politico.
Страны ЕС по-прежнему выступают категорически против отделения Гренландии. Однако, чтобы избежать жесткой конфронтации с администрацией Дональда Трампа, европейские чиновники начали прорабатывать компромиссные варианты.
Ссылаясь на источники, Politico описывает вероятные сценарии установления контроля США над островом:
Кампания влияния. США активно поддерживают движение за независимость Гренландии от Дании с целью добиться референдума. По данным опросов, 56% жителей Гренландии поддерживают независимость, но 85% против вхождения в состав США.
Выгодная сделка. Вашингтон может предложить Гренландии «Соглашение о свободной ассоциации» (COFA), аналогичное договорам с Микронезией. США возьмут на себя оборону и финансирование в обмен на неограниченный военный доступ к территории.
Согласие Европы (Обмен на Украину). Европейские дипломаты обсуждают сценарий «пакета безопасности»: ЕС закрывает глаза на экспансию США в Гренландии, а Трамп взамен дает Киеву «железные» гарантии безопасности. Собеседники издания признают этот вариант «неприятным», но менее рискованным, чем открытый конфликт с Белым домом, который может привести к прекращению поддержки Украины.
Военное вторжение. Если дипломатия не сработает, эксперты не исключают силовой вариант.
Собеседники Politico предупреждают, что военный захват острова технически легко осуществим.
«Хватит и пяти вертолетов… ему не понадобится много войск. Гренландцы ничего не смогут сделать», — заявил изданию датский политик на условиях анонимности.
Эксперт Лин Мортенсгаард оценила, что США могут установить контроль над столицей Нууком «за полчаса или меньше», так как у Дании в регионе практически нет сил обороны.