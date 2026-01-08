Politico: в ЕС допустили сделку с Трампом по Гренландии в обмен на гарантии для Украины

Ранее Politico сообщало, что в Евросоюзе и НАТО изменили отношение к заявлениям Трампа о Гренландии. Если раньше слова американского лидера о желании приобрести остров воспринимались как риторика или эксцентричность, то теперь их расценивают как реальную угрозу европейской безопасности.