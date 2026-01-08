Москва и Париж обменяли француза Винатье на баскетболиста Касаткина

«Суд Франции одобрил решение об экстрадиции Касаткина в США, но премьер-министр его не подписал. Благодаря упорной работе адвокатов Даниил Касаткин сегодня ночью был отпущен из тюрьмы и вышел на свободу, его посадили на самолет, и он уже приземлился в Москве», — рассказал «РИА Новости» ранее адвокат Касаткина Фредерик Бело.