Москва и Париж обменяли француза Винатье на баскетболиста Касаткина

«Суд Франции одобрил решение об экстрадиции Касаткина в США, но премьер-министр его не подписал. Благодаря упорной работе адвокатов Даниил Касаткин сегодня ночью был отпущен из тюрьмы и вышел на свободу, его посадили на самолет, и он уже приземлился в Москве», — рассказал «РИА Новости» ранее адвокат Касаткина Фредерик Бело.
Касаткин был задержан 21 июня 2025 года в парижском аэропорту «Шарль-де-Голль» по запросу США, которые подозревали его в причастности к хакерской сети, использовавшей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений в 2020—2022 годах.
29 октября парижский суд принял решение об экстрадиции Касаткина в США по запросу американских властей. В США ему грозило до 25 лет лишения свободы по обвинению в компьютерном мошенничестве. Сам Касаткин все обвинения в свой адрес отрицает.
Сам россиянин все обвинения в свой адрес отрицает.
Касаткин играл в Единой лиге ВТБ за МБА-МАИ, дважды становился бронзовым призером Кубка России (2023, 2025 годы).