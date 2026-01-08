Страны ЕС обсудили возможную реакцию в случае нападения США на Гренландию

«Высказывания, которые мы слышим в отношении Гренландии, вызывают крайнюю обеспокоенность. Дания была надежным союзником США, и все эти заявления отнюдь не способствуют стабильности в мире. Международное право ясно, и именно оно является единственной защитой для малых стран», — сказала она на пресс-конференции в Египте.