Страны ЕС обсудили возможную реакцию в случае нападения США на Гренландию

«Высказывания, которые мы слышим в отношении Гренландии, вызывают крайнюю обеспокоенность. Дания была надежным союзником США, и все эти заявления отнюдь не способствуют стабильности в мире. Международное право ясно, и именно оно является единственной защитой для малых стран», — сказала она на пресс-конференции в Египте.
По данным Politico, европейские чиновники больше не игнорируют накаляющуюся риторику американского лидера Дональда Трампа и отчаянно ищут план, как его остановить.
Во вторник агентство Reuters писало, что американская администрация обсуждает несколько вариантов приобретения Гренландии, в том числе с использованием вооруженных сил. При этом госсекретарь Марко Рубио во время телефонного разговора с французским коллегой заявил, что американцы не планируют туда вторгаться.
По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, остров нужен Вашингтону для большего контроля над Арктикой, а также для сдерживания России и Китая в этом регионе.
Притязания США.
В воскресенье Трамп после военной операции в Венесуэле выразил мнение, что Штаты нуждаются и в Гренландии. Он указывал на стратегическую важность острова для нацбезопасности.
За день до этого жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью: «Скоро».
В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил о союзнических отношениях со Штатами, подчеркнув, что в Копенгагене ожидают полного уважения территориальной целостности королевства. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении. Тем не менее он выразил уверенность, что никаких причин для паники нет.
Экс-премьер датской автономии Муте Эгеде отмечал, что остров не продается. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над ним.