В Европарламенте обсуждают заморозку торгового соглашения с США, пишут СМИ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля 2025 года достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из Европейского союза в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин Штатов в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Евросоюз обязался закупить у Америки энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов — по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, — а также инвестировать в Соединенные Штаты Америки дополнительные 600 миллиардов долларов.