Постпред США при НАТО призвал союзников снизить накал вокруг Гренландии

«Сейчас в рамках НАТО нам необходимо снизить накал вокруг этого вопроса (Гренландии — ред.) и сосредоточиться на том, что мы действительно можем контролировать: обеспечении безопасности арктического региона. В этих обсуждениях должны участвовать Канада и, разумеется, Соединенные Штаты. Дания и все скандинавские союзники, заинтересованные в этом вопросе, также должны быть представлены», — сказал Уитакер в эфире телеканала Fox Business.