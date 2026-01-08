К жителям Гренландии относятся как к товару, заявила мэр Ольсен

По словам главы столицы, многие жители острова чувствуют тревогу. Она рассказала, что многие реагируют на очередные притязания США со словами вроде «О нет, нет, только не снова! Мы не хотим! Мы уже сказали свое мнение». Ольсен напомнила, что весной 2025 года гренландцы провели крупнейшую в истории территории демонстрацию, на которой решительно отвергли американцев. По ее мнению, с тех пор их позиция не изменилась.