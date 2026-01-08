Politico узнала об обсуждении переброски войск ЕС в Гренландию

«Европейским странам следует рассмотреть возможность размещения войск в Гренландии — если Дания попросит этого, — чтобы увеличить потенциальную стоимость военных действий США, отметил дипломат ЕС», — указано в публикации.
Европейские дипломаты предложили рассмотреть развертывание союзных войск, в частности подразделений из Германии и Франции, в рамках стратегии по защите территориальной целостности Дании. По мнению экспертов, физическое присутствие европейских военных может стать сдерживающим фактором и значительно повысить политические издержки для Вашингтона в случае вторжения.
По данным Politico, среди других обсуждаемых мер — увеличение оборонных расходов в Арктике и создание новой схемы патрулирования «Арктический страж».
В этот же день Politico сообщила, что Евросоюз (ЕС) разрабатывает план сдерживания США на случай нападения на Гренландию. По данным газеты, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль координирует действия с коллегами из других стран и рассматривает возможность увеличения военного присутствия НАТО вблизи Гренландии.
В этот же день вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Гренландия играет критически важную роль для безопасности США. По его словам, значение острова выходит за рамки региональной безопасности и напрямую связано с глобальной архитектурой обороны.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп обсуждает со своей командой по национальной безопасности возможные варианты приобретения Гренландии. В Белом доме отмечали, что интерес к острову обусловлен его стратегическим положением, при этом приоритетным подходом для Вашингтона остается дипломатия.
Трамп 4 января заявил, что ЕС с точки зрения обороны было бы выгодно, если бы США владели Гренландией. Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в тот же день указал, что считает неуважительной и неприемлемой «повторяющуюся риторику» США в отношении острова.