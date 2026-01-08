Politico узнала об обсуждении переброски войск ЕС в Гренландию

Трамп 4 января заявил, что ЕС с точки зрения обороны было бы выгодно, если бы США владели Гренландией. Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в тот же день указал, что считает неуважительной и неприемлемой «повторяющуюся риторику» США в отношении острова.