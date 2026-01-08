Ричмонд
RMF FM: Польша передала в суд запрос на экстрадицию россиянина Бутягина

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Польская прокуратура передала в Окружной суд Варшавы ходатайство украинской стороны об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

Источник: РИА "Новости"

По ее данным, ходатайство пока поступило лишь в электронном виде. Оригиналы документов по делу будут переданы в суд, по всей вероятности, 9 января. Кроме того, вместе с ними прокуратура в этот же день подаст запрос на продление срока ареста Бутягина, который истекает 13 января. Согласно полученным радиостанцией сведениям, прокуратура поддерживает позицию о необходимости экстрадиции россиянина на Украину.

Как подчеркивает RMF FM, решение о выдаче задержанного в Польше археолога будет принимать министр юстиции после того, как суд сочтет такие действия правомочными.