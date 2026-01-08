RMF FM: Польша передала в суд запрос на экстрадицию россиянина Бутягина

По ее данным, ходатайство пока поступило лишь в электронном виде. Оригиналы документов по делу будут переданы в суд, по всей вероятности, 9 января. Кроме того, вместе с ними прокуратура в этот же день подаст запрос на продление срока ареста Бутягина, который истекает 13 января. Согласно полученным радиостанцией сведениям, прокуратура поддерживает позицию о необходимости экстрадиции россиянина на Украину.