Мерц рассказал, что понадобится для участия Германии в силах на Украине

Мерц также отметил, что в настоящее время не видит оснований для обращения в бундестаг за мандатом по вопросу участия Германии в формировании многонациональных сил. «В настоящее время у нас нет никаких оснований для обращения к бундестагу за мандатом. Я хочу, чтобы мы в коалиции (ХДС/ХСС и СДПГ — ред.) договорились о том, каким путем мы готовы пойти, если это будет необходимо», — пояснил Мерц.