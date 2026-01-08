Лула да Силва наложил вето на закон, позволявший сократить срок Болсонару

Принятый ранее закон предполагал отказ от суммирования сроков за преступления, совершенные в рамках одного деяния. В случае вступления закона в силу, наказание для экс-президента, осужденного за организацию попытки переворота, было бы пересчитано в сторону значительного сокращения — применялась бы только статья за наиболее тяжкое преступление.