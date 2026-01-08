Политолог оценил шансы Дании защитить Гренландию в случае конфликта с США

Дания не обладает военным потенциалом, чтобы в одиночку противостоять США в случае попытки силового захвата Гренландии. Такое мнение в беседе с Lenta.ru высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
По словам эксперта, в гипотетическом сценарии военного столкновения Копенгаген не сможет оказать сопротивление Вашингтону. Блохин также выразил сомнение в том, что другие европейские государства решатся вступить в открытую конфронтацию с Соединенными Штатами ради защиты датских интересов.
«Если действительно что-то там начнется, то Дания неспособна один на один противостоять Соединенным Штатам. <…> В реальности Дания и вся Европа неспособны противостоять Соединенным Штатам, если Америка пойдет на такой сценарий», — заявил политолог.
Ранее газета Berlingske со ссылкой на Минобороны королевства напомнила о действующем указе 1952 года. Документ разрешает военнослужащим, защищающим Гренландию, открывать огонь на поражение в случае вторжения, не дожидаясь приказа от высшего руководства.
Интерес к теме обострился после заявления Дональда Трампа от 4 января. Политик вновь указал на стратегическую необходимость Гренландии для США, объяснив это тем, что остров якобы окружен российским и китайским флотом и нужен Америке для обороны.
При этом еще в конце 2024 года Министерство обороны Дании признало необходимость укрепления своих позиций в регионе. 25 декабря глава ведомства Лунд Поульсен заявил изданию Jyllands-Posten, что королевство планирует инвестировать в оборону острова 1,5 миллиарда долларов.
«В течение многих лет мы недостаточно инвестировали в Арктику, но теперь намерены усилить свое присутствие», — подчеркнул министр.
На эти средства планируется закупить два патрульных корабля типа Thetis и два беспилотника дальнего радиуса действия, а также увеличить воинский контингент.
Особое место в планах Минобороны занимает поддержка уникального подразделения — лыжного патруля «Сириус». Это элитное формирование, бойцы которого передвигаются на собачьих упряжках и вооружены легким стрелковым оружием. В рамках новой программы планируется сформировать две дополнительные пары упряжек.
Однако фактически на территории Гренландии уже находится военный контингент США. На севере острова расположена стратегическая база Космических сил США Питуффик (ранее авиабаза Туле), оснащенная системой предупреждения о ракетном нападении.