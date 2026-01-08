«Там было все: договоренности, деньги, сговор, предательство». Лукашенко высказался о похищении США президента Венесуэлы Мадуро

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал сговором и предательством похищение США президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщило БелТА.
Сразу после произошедшего Александр Лукашенко осудил акт агрессии США против Венесуэлы.
А в четверг, 8 января, белорусский лидер назвал предательством похищением американцами президента Венесуэлы.
— Я хочу, что бы вы понимали: там было все, — подчеркнул глава республики.
Лукашенко сказала, что в ситуации с похищением Мадуро были имели место и договоренности, и деньги, которые, как он отметил, были проплачены в том числе людям в Венесуэле, как военным, так и гражданским. Ситуацию глава Беларуси назвал сговором и предательством.
— Там был сговор, и там было предательство. Все там было, — констатировал белорусский президент.
Ранее МИД заявил, что Беларусь осуждает вооруженную агрессию против Венесуэлы. Также МИД сказал о ситуации с посольством Беларуси в Каракасе на фоне событий в Венесуэле.
А после глава МИД Венесуэлы Иван Хиль раскрыл, какое послание получил от президента Беларуси.