«Там было все: договоренности, деньги, сговор, предательство». Лукашенко высказался о похищении США президента Венесуэлы Мадуро

Лукашенко назвал сговором и предательством похищение Мадуро из Венесуэлы.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал сговором и предательством похищение США президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщило БелТА.

Сразу после произошедшего Александр Лукашенко осудил акт агрессии США против Венесуэлы.

А в четверг, 8 января, белорусский лидер назвал предательством похищением американцами президента Венесуэлы.

— Я хочу, что бы вы понимали: там было все, — подчеркнул глава республики.

Лукашенко сказала, что в ситуации с похищением Мадуро были имели место и договоренности, и деньги, которые, как он отметил, были проплачены в том числе людям в Венесуэле, как военным, так и гражданским. Ситуацию глава Беларуси назвал сговором и предательством.

— Там был сговор, и там было предательство. Все там было, — констатировал белорусский президент.

Ранее МИД заявил, что Беларусь осуждает вооруженную агрессию против Венесуэлы. Также МИД сказал о ситуации с посольством Беларуси в Каракасе на фоне событий в Венесуэле.

А после глава МИД Венесуэлы Иван Хиль раскрыл, какое послание получил от президента Беларуси.

